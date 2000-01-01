Обо мне

Меня зовут Алёна Трошина, я художник. Уже более 5 лет я рисую интерьерные картины на заказ. Я рисую в разных стилях. Все используемые материалы экологичны и безопасны. В своих работах я применяю акриловые краски, текстурную пасту, золотую поталь. Холст использую хлопок/лён, лён натянутый на деревянный подрамник. У всех картин есть крепление.

Доставка любыми транспортными компаниями по России, картины предварительно надежно упаковываем, если необходимо заказываем обрешетку.

В моей галереи вы можете выбрать понравившуюся работу и я повторю ее, либо могу подобрать к вашему интерьеру.

Пришлите мне фото вашего интерьера, я сделаю подборку картин из 10-15 вариантов. Это бесплатно.

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