Живопись – это могучий источник для обретения душевной гармонии!
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Обо мне
Меня зовут Алёна Трошина, я художник. Уже более 5 лет я рисую интерьерные картины на заказ. Я рисую в разных стилях. Все используемые материалы экологичны и безопасны. В своих работах я применяю акриловые краски, текстурную пасту, золотую поталь. Холст использую хлопок/лён, лён натянутый на деревянный подрамник. У всех картин есть крепление.
Доставка любыми транспортными компаниями по России, картины предварительно надежно упаковываем, если необходимо заказываем обрешетку.
В моей галереи вы можете выбрать понравившуюся работу и я повторю ее, либо могу подобрать к вашему интерьеру.
Пришлите мне фото вашего интерьера, я сделаю подборку картин из 10-15 вариантов. Это бесплатно.
Для того чтобы сделать заказ, Вы можете связаться со мной любым удобным способом- по телефону, Whatsapp, Telegram, E-mail. Мы обсудим все этапы, обговорим условия, просчитаем стоимость картины, размер, сроки и доставку.
Доставка
Доставка осуществляется транспортной компанией по всей России. Стоимость доставки рассчитывается по тарифам службы доставки. Я пользуюсь транспортными компаниями Сдек, Dpd. Все картины упаковываются в картон, пеноплекс, либо я заказываю обрешетку в транспортной компании. Все картины застрахованы.
Оплата
Цена картины зависит от сложности выполнения и размера. Для того чтобы мне рассчитать точную стоимость вашей картины заполните форму или напишите мне в месседжер, на почту.
Подборка картин в интерьер осуществляется бесплатно.