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moscow.art.troshina@gmail.com
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+7 960 059 41 40﻿
moscow.art.troshina@gmail.com
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Интерьерные картины н﻿а заказ














Живопись – это могучий источник для обретения душевной гармонии!

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Обо мне

Меня зовут Алёна Трошина, я художник. Уже более 5 лет я рисую интерьерные картины на заказ. Я рисую в разных стилях. Все используемые материалы экологичны и безопасны. В своих работах я применяю акриловые краски, текстурную пасту, золотую поталь. Холст использую хлопок/лён, лён натянутый на деревянный подрамник. У всех картин есть крепление.

  • Доставка любыми транспортными компаниями по России, картины предварительно надежно упаковываем, если необходимо заказываем обрешетку.

  • В моей галереи вы можете выбрать понравившуюся работу и я повторю ее, либо могу подобрать к вашему интерьеру.


  • Пришлите мне фото вашего интерьера, я сделаю подборку картин из 10-15 вариантов. Это бесплатно.


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Галерея работ

Перья

Размер 160х50 см

  • Ручная работа выполненная на натуральном хлопко-льняном холсте на деревянном подрамнике, используются акриловые краски, текстурная паста.
  • Выполню по вашим размерам, возможно изменение тона и цвета в этой и других картинах, сделаю визуализацию в интерьер.
  • Возможен повтор этой картины
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Абстракция 

Размер 140х90 см

  • Ручная работа выполненная на натуральном хлопко-льняном холсте на деревянном подрамнике, используются акриловые краски.
  • Выполню по вашим размерам, возможно изменение тона и цвета в этой и других картинах, сделаю визуализацию в интерьер.
  • Возможен повтор этой картины
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Золотое Дерево
Размер 220х100 см

  • Ручная работа выполненная на натуральном хлопко-льняном холсте работа выполнена на заказ. Холст, акриловые краски, текстурная паста, поталь.
  • Картина довольно большая, прекрасно вписалась в зал моей заказчицы. 
  • Возможен повтор.
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Парусники
Размер 120х80 см

  • Ручная работа выполненная на натуральном хлопко-льняном холсте работа выполнена на заказ. Холст, акриловые краски, поталь.
  • Картина в наличии.
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Абстракция Цветы
Размер 100х80 см

  • Ручная работа выполненная на натуральном хлопко-льняном холсте работа выполнена на заказ. Холст, акриловые краски, стеклянная крошка .
  • Возможен повтор.
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Сакура
Размер 100х70 см

  • Ручная работа выполненная на натуральном хлопко-льняном холсте работа выполнена на заказ. Холст, акриловые краски.
  • Возможен повтор по вашим размерам
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Диптих Золотые деревья
  • Одна из самых популярных работ.

  • Холст натуральный хлопок+лён на деревянном подрамнике, текстурная паста, поталь, акриловые краски.

  • За счет текстурной пасты деревья выглядят объемными. Максимальный размер который я изготавливала 1.2х1.3м. Визуализация в ваш интерьер.
  • Возможен повтор по вашим размерам.
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Рыбацкие лодки
Размер 1.5х1м
  • Холст натуральный, поталь, акриловые краски.
  • Возможен повтор.
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Рояль

Работа выполнена на заказ.
  • Холст натуральный, поталь, акриловые краски.
  • На фото размер картины 1.2х1.2м
  • Визуализация в ваш интерьер. Возможен повтор.
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Жара Тосканы
Размер картины 1х1м.
  • Одна из серии картин изготовленная по заказу для ресторана.
  • Холст натуральный, акриловые краски.
  • Визуализация в ваш интерьер. Возможен повтор.
  • Все картины покрыты бесцветным акриловым лаком, это позволяет сохранить картину от механических воздействий, и не благоприятных температурных условий.
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Солнечная Тоскана
Размер 60х60 см (каждая)

  • Ручная работа выполненная на натуральном хлопко-льняном холсте работа выполнена на заказ. Холст, акриловые краски.
  • Возможен повтор.
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Горы
  • Горы также отлично смотрятся в интерьере.
  • Холст натуральный, текстурная паста, поталь, акриловые краски. За счет текстурной пасты деревья выглядят объемными. Визуализация в ваш интерьер.
  • Возможен повтор.
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120х120 см
25 000
р.
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130х120см
29000
р.
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100х120см
31 000
р.
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100х150см
35 000
р.
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100х100см
29 000
р.
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80х120см
25 000
р.
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180х120 см
40 000
р.
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120х100см
29 000
р.
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200х100см
45000
р.
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 Картина абстракция
120х120 см
30 000
р.
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Голубая абстракция
120х120см
35 000
р.
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Абстракция с поталью
100х120см
37 000
р.
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100х100 см
32 000
р.
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100х100см
30 000
р.
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80х120см
35 000
р.
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70х140см
36 000
р.
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90х160см
38 000
р.
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100х160см
40 000
р.
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90х140 см
35 000
р.
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80х140см
36 000
р.
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100х140см
40 000
р.
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140х60 см
22 000
р.
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50х120см
20 000
р.
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60х120см
20 000
р.
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50х140см
23 000
р.
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50х90см
12 000
р.
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40х120см
25 000
р.
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70х180 см
35 000
р.
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120х120см
40 000
р.
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100х100см
30 000
р.
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картина абстракция
120х120 см
35 000
р.
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100х160см
45 000
р.
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100х100см
26 000
р.
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60х120 см
25 000
р.
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80х80см
20 000
р.
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100х140см
30 000
р.
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60х60 см
20 000
р.
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40х120см
30 000
р.
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60х110см
25 000
р.
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80х140см
25 000
р.
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50х120см
22 000
р.
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80х80см
20 000
р.
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Как заказать?
Заказ
  • Для того чтобы сделать заказ, Вы можете связаться со мной любым удобным способом- по телефону, Whatsapp, Telegram, E-mail. Мы обсудим все этапы, обговорим условия, просчитаем стоимость картины, размер, сроки и доставку.
Доставка
  • Доставка осуществляется транспортной компанией по всей России. Стоимость доставки рассчитывается по тарифам службы доставки. Я пользуюсь транспортными компаниями Сдек, Dpd. Все картины упаковываются в картон, пеноплекс, либо я заказываю обрешетку в транспортной компании. Все картины застрахованы.
Оплата
  • Цена картины зависит от сложности выполнения и размера. Для того чтобы мне рассчитать точную стоимость вашей картины заполните форму или напишите мне в месседжер, на почту.
  • Подборка картин в интерьер осуществляется бесплатно.
Написать
Если вас заинтересовала какая либо картина напишите мне или позвоните. Больше картин в профиле инстаграм.
+7 960 059 41 40﻿
moscow.art.troshina@gmail.com
Отправляю картины во все регионы России

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